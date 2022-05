{"_id":"62936eebd72a7046356a05ba","slug":"himachal-congress-karyakarini-38-office-bearers-from-shimla-district","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal Congress: कांग्रेस की कार्यकारिणी में शिमला जिले के 67 में से 38 पदाधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 30 May 2022 05:00 AM IST