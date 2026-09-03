हिमाचल: ओबीसी प्रमाणपत्र हर साल बनवाने की अनिवार्यता होगी खत्म, सरकार ने बैठक में दिया आश्वासन

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बैठक में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना और इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है। राजेश धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में त्रि-स्तरीय पंचायती व्यवस्था में आरक्षण की शुरुआत हुई। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत का भी उल्लेख किया। बैठक में मुख्य सचिव केके पंत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सीपी वर्मा, निदेशक ईसोमसा सुमित खिमटा, ओबीसी कल्याण बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।