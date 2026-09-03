हिमाचल विधानसभा: हंगामे और नारेबाजी के बीच चला मानसून सत्र, अंतिम दिन पूरे वंदे मातरम से समापन

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिरकार अंतिम दिन गुरुवार को शांत होता नजर आया। कई दिन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर सदन में बहस और हंगामा चलता रहा। विधानसभा परिसर में भी दोनों दलों के नेताओं की ओर से नारेबाजी होती रही। विपक्ष ने यह मामला उठाया कि राष्ट्रगान के साथ शुरू में राष्ट्रीय गीत भी गाया जाना चाहिए और सरकार ने वंदे मातरम का अपमान किया। वहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया।

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दोनों दल सदन और परिसर में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी से भिड़ते रहे। राष्ट्रीय गान और गीत को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही महज 11 मिनट ही चली। विधानसभा परिसर में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने रहे। दोनों ओर से नारेबाजी के बीच माहौल कई बार तनावपूर्ण हुआ। इस विवाद का असर सदन की कार्यवाही पर भी पड़ा। कई प्रश्न नहीं पूछे जा सके। हालांकि, सत्र के समापन पर राष्ट्रीय गीत का पूरा गायन हुआ। इसके साथ ही कई दिनों से चले आ रहे विवाद और हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही समाप्त हो गई।