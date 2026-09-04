Shimla News: व्यावसायिक परिसर के लिए खोदी पहाड़ी, पेड़ों और सड़क को खतरा

विज्ञापन

निगम करवा रहा व्यावसायिक परिसर का निर्माणबारिश का पानी पहाड़ी में न रिसे, इसके लिए मौके पर तिरपाल बिछाए हैं। वहीं नगर निगम के इस परिसर का निर्माण कार्य भी फिलहाल ठप पड़ा है। बजट की कमी के कारण नगर निगम को इसके निर्माण के लिए धन का इंतजाम करना पड़ रहा है।परिसर का निर्माण शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है। इस जगह पर पहले अवैध रूप से दुकानें चल रही थीं, जिन्हें नगर निगम ने जबरन खाली करवाया था। इसके बाद जब मौके पर निर्माण कार्य शुरू करवाया तो कई हरे पेड़ काटे गए। नाले के किनारे बन रहे इस परिसर के लिए हिल कटिंग भी की गई है। अब बरसात के दौरान यहां भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है।