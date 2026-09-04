Shimla News: नाभा में महिला पर लावारिस कुत्तों का हमला, घायल
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। शहर के नाभा वार्ड में लावारिस कुत्तों ने एक महिला पर हमला कर दिया। कुत्तों से बचने के लिए सड़क पर भाग रही महिला अचानक गिर गई जिससे वह घायल हो गई। महिला की बाईं बाजू में फ्रैक्चर हुआ है। पूरी घटना एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पार्षद सिमी नंदा ने कहा कि वार्ड में लावारिस कुत्तों का भारी आतंक है। इसमें जिन कुत्तों ने महिला पर हमला किया, उन्हें पकड़ने के लिए कई बार नगर निगम को शिकायत दी लेकिन निगम ने इन्हें नहीं पकड़ा। यह कुत्ते आए दिन लोगों के पीछे भागकर हमला कर रहे हैं। महिला शुक्रवार को इन कुत्तों से बचने के लिए भागी जिससे वह सड़क पर गिर गई। पार्षद की शिकायत के बाद शुक्रवार शाम नगर निगम की टीम ने हमला करने वाले एक कुत्ते को पकड़ लिया। नगर निगम ने सभी सुपरवाइजरों को अपने-अपने वार्ड में कुत्तों के लिए फीडिंग सेंटर चिह्नित करने के भी निर्देश दिए हैं। ब्यूरो
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