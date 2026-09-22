वक्फ बोर्ड पुनर्गठन मामले में जनहित याचिका का निपटारा

प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपी राज्य वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन और इसके सदस्यों के नामांकन से जुड़ी एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के लिए 12 मुस्लिम सदस्यों के नामांकन की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद इस कार्यवाही को बंद कर दिया है। यह मामला राज्य वक्फ बोर्ड के गठन, बोर्ड के सदस्यों के मनोनयन और इसके बाद बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव की कानूनी प्रक्रिया से संबंधित था। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव (राजस्व) की ओर से हस्ताक्षरित 18 सितंबर 2026 की अधिसूचना अदालत के समक्ष पेश की गई। अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की धारा 12 और मूल वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुस्लिम समुदाय के 12 सदस्यों को राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नामांकित किया है। उल्लेखनीय है कि जनहित याचिका में वक्फ अधिनियम के तहत राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना करने और मुस्लिम समुदाय से इसके वैधानिक सदस्यों को नामांकित करने की मांग की गई थी।