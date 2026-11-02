बेटियों का दबदबा: खेलों के 32 पुरस्कार छात्राओं के नाम, एचपीयू के वार्षिक समारोह में 745 विद्यार्थी सम्मानित

दीक्षांत समारोह में जापान के नोबेल विजेता को बुलाएगा एचपीयू

एचपीयू का मार्च 2027 में दीक्षांत समारोह होगा। विवि जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. ताकाकी काजिता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा। प्रो. काजिता को वर्ष 2015 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। समारोह में छात्र केंद्रीय संघ के चार पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इनमें तीन छात्राएं और एक छात्र शामिल हैं। विभागीय प्रतिनिधियों की श्रेणी में 88 विद्यार्थियों को पुरस्कार मिले। इनमें 65 छात्राएं और 23 छात्र हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इनमें 17 छात्र और सात छात्राएं हैं।