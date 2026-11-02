राजनीति: सीएम सुक्खू बोले- भाजपा के पांच गुटों को एकजुट करने के लिए असम के मुख्यमंत्री को शिमला लाना पड़ा

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के पांच गुटों को एकजुट करने के लिए असम के मुख्यमंत्री को शिमला लाना पड़ा। लोकतंत्र में विपक्ष का काम जनता के मुद्दों को रैलियों के माध्यम से उठाना है। यही लोकतंत्र की विशेषता है। दिल्ली में हुई रैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। उन्हें खुशी है कि जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि एसआईआर के माध्यम से कथित धांधली को रोकने के लिए राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। ईवीएम पर सवाल वर्ष 2024 के बाद उठे हैं, जबकि हिमाचल में विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 में हुए थे।

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एसआईआर का विरोध भी तभी से हो रहा है। इन बातों को समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में भाजपा के पांच गुट हैं। इन गुटों को एकजुट करने के लिए असम के मुख्यमंत्री को यहां लाना पड़ा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह अगले शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। सुक्खू ने कहा कि अगली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा। दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को पिछली बार से भी कम सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के 16 विधायक ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे दोबारा चुनाव जीत सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वास रखें, जब चुनाव परिणाम आएंगे तो इन विधायकों की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा।