हिमाचल: सीबीएसई स्कूलों में 2423 शिक्षकों की भर्ती, इस दिन से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, जानें अंतिम तिथि

इस दिन से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया

आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया कि ऑनलाइन भर्ती आवेदन 10 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे। अभ्यर्थी 5 दिसंबर रात 11:59 बजे तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता और पात्रता शर्तों की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा शुल्क और चयन प्रक्रिया से संबंधित विवरण भी विज्ञापन में दिए गए हैं।