हिमाचल: सीबीएसई स्कूलों में 2423 शिक्षकों की भर्ती, इस दिन से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, जानें अंतिम तिथि
विभिन्न 15 विषयों में शिक्षकों के कुल 2,423 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में योजना आधारित आधार पर की जाएगी। चयनित शिक्षकों को प्रतिमाह 30 हजार रुपये का निश्चित मानदेय दिया जाएगा।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। विभिन्न 15 विषयों में शिक्षकों के कुल 2,423 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में योजना आधारित आधार पर की जाएगी। चयनित शिक्षकों को प्रतिमाह 30 हजार रुपये का निश्चित मानदेय दिया जाएगा।
गणित विषय के लिए सबसे अधिक 281 पद
गणित विषय के लिए सबसे अधिक 281 पद निर्धारित किए गए हैं। अंग्रेजी, हिंदी, जीव विज्ञान, संस्कृत, वाणिज्य और शारीरिक शिक्षा में 187-187 पद भरे जाएंगे। राजनीति विज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र में 156-156 पद उपलब्ध हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर और संगीत में 95-95 पद निर्धारित हैं। ललित कला विषय के लिए 172 पद भरे जाएंगे।
इस दिन से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया
आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया कि ऑनलाइन भर्ती आवेदन 10 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे। अभ्यर्थी 5 दिसंबर रात 11:59 बजे तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता और पात्रता शर्तों की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा शुल्क और चयन प्रक्रिया से संबंधित विवरण भी विज्ञापन में दिए गए हैं।
विभिन्न विषयों में शिक्षकों के पदों का विवरण
|विषय
|पद
|अंग्रेजी
|187
|गणित
|281
|हिंदी
|187
|राजनीति विज्ञान
|156
|इतिहास
|156
|अर्थशास्त्र
|156
|भौतिक विज्ञान
|95
|रसायन विज्ञान
|95
|जीव विज्ञान
|187
|संस्कृत
|187
|कंप्यूटर
|95
|संगीत
|95
|वाणिज्य
|187
|शारीरिक शिक्षा
|187
|फाइन आर्ट्स
|172
|कुल
|2423