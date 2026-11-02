हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 साल की उम्र में ही होंगे सेवानिवृत्त, याचिका स्वीकार

निजी बातचीत के जरिए जमीन के अधिग्रहण का निर्णय लिया गया था

अदालत ने पाया कि अदालत ने पाया कि जब वर्ष 2008 और 2009 में निजी बातचीत के जरिए जमीन के अधिग्रहण का निर्णय लिया गया था। इसके बाद एचपीपीसीएल के निदेशक मंडल ने मेमोरेंडम पास किया था। इसमें तय हुआ था कि यदि अदालतें मुआवजा राशि बढ़ाती हैं तो आपसी बातचीत से जमीन देने वालों को भी बढ़ी हुई दर और नौ फीसदी वार्षिक ब्याज मिलेगा। हाईकोर्ट ने एचपीपीसीएल की वह दलील भी खारिज कर दी कि याचिकाकर्ताओं ने 10 साल के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने कहा कि जब एचपीपीसीएल ने खुद अंतर राशि चुकाने की जिम्मेदारी ली थी तो अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे स्वतः आगे आकर भुगतान करते। इसके लिए भूस्वामियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने अपने पिछले फैसले (सतदेव सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य) का हवाला दिया, जिसमें इसी प्रोजेक्ट के तहत निजी बातचीत से जमीन देने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी इसी प्रकार का बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। अदालत ने कहा कि राज्य या उसकी संस्थाएं एक निजी व्यक्ति की तरह अनुचित लाभ कमाने की कोशिश नहीं कर सकतीं।