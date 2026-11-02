अब दिवाली तक बारिश के आसार नहीं

बिलासपुर में गोबिंद सागर झील के करीब 20 किलोमीटर के दायरे में सुबह सात से दस बजे तक धुंध छा रही है। इससे झील के आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो रही है। उधर, पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के चलते प्रदेश में अब दिवाली तक बारिश के आसार नहीं हैं। मौसम के शुष्क रहने से मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम सामान्य बना रहेगा, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहने से सुबह और शाम ठंडक महसूस होगी।