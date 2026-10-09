Shimla News: कसोल में पर्यटक के आईफोन से 1.25 लाख की क्रिप्टोकरेंसी चोरी

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नशीला पदार्थ देने का शक, साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत, आरोपी अब तक पकड़ से बाहरएक्सक्लूसिवहर्षित शर्माशिमला। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल कसोल में एक पर्यटक के क्रिप्टोकरेंसी खाते से करीब 1.25 लाख रुपये की डिजिटल मुद्रा चोरी होने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता नकुल शर्मा का आरोप है कि 19 सितंबर की रात जब वह एक कैफे में सो रहा था, तब उसके आईफोन को एप्पल फेस आईडी से खोलकर बिनेंस खाते से 960 यूएसडीटी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। शिकायतकर्ता को शक है कि उसे नशीला पदार्थ देकर वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह उठने पर उसे बिनेंस खाते से लॉगआउट होने का पता चला। इसके बाद खाते की जांच करने पर क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर होने की जानकारी मिली।शिकायत के अनुसार घटना रात करीब 1:35 बजे हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी अनुमति के बिना मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर खाते तक पहुंच बनाई गई। इस मामले में प्राप्तकर्ता खाते की पहचान बिनेंस उपयोगकर्ता आईडी 22fa747c के रूप में दर्ज है। कसोल में सामने आई इस घटना ने पर्यटन स्थलों पर मोबाइल फोन और डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। क्रिप्टोकरेंसी खातों में जमा रकम तक फोन के जरिये पहुंच बनाई जा सकती है, इसलिए फोन की सुरक्षा में लापरवाही आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है।शिकायतकर्ता ने साइबर अपराध अधिकारियों से मोबाइल फोन और खाते तक अनधिकृत पहुंच की जांच करने, लेनदेन का पता लगाने और डिजिटल मुद्रा प्राप्त करने वाले खाते की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत संख्या 23109260186019 के साथ संबंधित वॉलेट का पता और लेनदेन की पहचान संख्या भी दर्ज की गई है। मामले में आरोपी अब तक पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं।कैफे में ठहरा था पर्यटकशिकायतकर्ता नकुल शर्मा के अनुसार, वह 19 सितंबर की रात कसोल के एक कैफे में ठहरा था। रात करीब 1:35 बजे उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर खाते से क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर की गई। उसे संदेह है कि इस दौरान उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। हालांकि, उपलब्ध शिकायत में इस आशंका की पुष्टि करने वाली चिकित्सकीय जांच का विवरण नहीं है। शिकायतकर्ता ने घटना की जांच कर मोबाइल फोन तक पहुंच बनाने वाले व्यक्ति की पहचान करने की मांग की है।बिनेंस उपयोगकर्ता आईडी दर्जसाइबर अपराध पोर्टल पर दर्ज शिकायत में क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने वाले खाते की पहचान बिनेंस उपयोगकर्ता आईडी 22fa747c के रूप में दी गई है। शिकायतकर्ता ने संबंधित वॉलेट का पता और लेनदेन की पहचान संख्या भी उपलब्ध कराई है। उसने डिजिटल मुद्रा के हस्तांतरण का पता लगाने और प्राप्तकर्ता खाते की जांच करने की मांग की है। शिकायत संख्या 23109260186019 के तहत मामला दर्ज है। उपलब्ध दस्तावेज में क्रिप्टोकरेंसी की बरामदगी या आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।फोन और डिजिटल खातों की सुरक्षा के लिए बरतें सावधानीसाइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए मोबाइल फोन में मजबूत पासकोड लगाएं और बैंकिंग व क्रिप्टोकरेंसी खातों में दो स्तरीय सत्यापन सक्रिय रखें। सोते समय फोन को सुरक्षित स्थान पर रखें और अनजान लोगों को अपने फोन तक पहुंच न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अनधिकृत लेनदेन का पता चलने पर तुरंत संबंधित मंच को सूचना देकर खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी होने पर राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। लेनदेन की पहचान संख्या, संदेश और स्क्रीनशॉट जैसे साक्ष्य सुरक्षित रखें, ताकि जांच में मदद मिल सके।