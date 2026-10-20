शिमला: जाखू में क्यों मनाया जाता है दशहरा? हनुमान जी से जुड़ी वह पौराणिक कथा, जो इस पहाड़ी को बनाती है खास

1 of 7 दशहरे पर क्यों याद आते हैं बजरंगबली? - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क







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शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ियों में शुमार जाखू में दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, रामायण की कथा और भगवान हनुमान से जुड़ी सदियों पुरानी मान्यताओं का प्रतीक है। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ी पर जब श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन करने पहुंचते हैं, तो यहां की धार्मिक महत्ता और भी खास हो जाती है।

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2 of 7 जाखू मंदिर शिमला। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

संजीवनी की तलाश में हिमालय पहुंचे थे हनुमान जी

रामायण की कथा में एक ऐसा प्रसंग आता है, जब लंका में भगवान श्रीराम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। इसी दौरान मेघनाद के शक्तिबाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उनके प्राण बचाने के लिए वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। इसके बाद भगवान हनुमान संजीवनी की तलाश में हिमालय की ओर निकल पड़े।

3 of 7 हनुमान मंदिर जाखू। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

जाखू मंदिर से जुड़ी स्थानीय पौराणिक मान्यता के अनुसार, इसी यात्रा के दौरान हनुमान जी इस पहाड़ी पर रुके थे। कहा जाता है कि यहां उनकी मुलाकात यक्ष ऋषि से हुई थी। इस प्रसंग के कारण जाखू को भगवान हनुमान की यात्रा से जुड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। यह कथा ही जाखू की धार्मिक पहचान को विशेष बनाती है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह पहाड़ी केवल प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र नहीं, बल्कि रामायण की स्मृतियों से जुड़ा आस्था का स्थान भी है।

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4 of 7 जाखू मंदिर, शिमला - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जाखू में दशहरे का क्या है महत्व?

दशहरा यानी विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर अधर्म का अंत किया था। भगवान हनुमान श्रीराम के परम भक्त हैं और रामायण में उनकी भूमिका अद्वितीय है। यही कारण है कि जाखू जैसे हनुमान मंदिर में दशहरे का पर्व विशेष धार्मिक भाव के साथ मनाया जाता है। यहां दशहरा मनाने का भाव केवल रावण दहन तक सीमित नहीं है। यह भगवान श्रीराम के आदर्शों, हनुमान जी की निष्ठा और धर्म की विजय का संदेश भी देता है। श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं और बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हैं।

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5 of 7 जाखू मंदिर में पिछले साल के दशहरे का नजारा। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क