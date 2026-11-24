प्रदेश में बिजली बोर्ड के करीब 28 लाख उपभोक्ता

प्रबंधन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बार-बार नोटिस जारी करने और उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए याद दिलाने में समय बर्बाद करने के बजाय वसूली की कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाए। बोर्ड का मानना है कि समय पर बिजली बिलों की वसूली नहीं होने से आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। ऐसे में राजस्व संग्रहण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सख्ती जरूरी है। प्रदेश में बिजली बोर्ड के करीब 28 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। इनसे हर महीने बिजली बिलों के माध्यम से राजस्व प्राप्त होता है।