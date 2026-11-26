900 साल पुरानी है पुनर्जन्म की परंपरा

सिक्योंग ने कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की परंपरा करीब 900 वर्षों से चली आ रही है। यह धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित प्रक्रिया है। ऐसे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जो इन धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करती, उसे दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान करने का कोई धार्मिक अधिकार नहीं है। उन्होंने चीन सरकार की ओर से वर्ष 2007 में बनाए गए उन नियमों का भी उल्लेख किया, जिनमें तिब्बती बौद्ध लामाओं के पुनर्जन्म को लेकर तीन शर्तें रखी गई हैं। इनमें पुनर्जन्म का चीन की सीमा में होना, गोल्डन अर्न प्रक्रिया के माध्यम से चयन और सरकार से अंतिम मंजूरी लेना शामिल है।