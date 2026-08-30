Shimla News: निगम ने तहबाजारी न हटाए तो कल लक्कड़ बाजार रहेगा बंद

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चार विषयों पर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक समेत निगम को सौंपा पत्रअमर उजाला ब्यूरोशिमला। लक्कड़ बाजार व्यापारी एकता कमेटी ने तहबाजारी न हटाए जाने पर बाजार बंद और अनशन की चेतावनी दे दी है। कमेटी ने नगर निगम को सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर नगर निगम सोमवार को तहबाजारियों को नहीं हटाता है तो मंगलवार को बाजार बंद रखने का एलान किया है। पिछले काफी समय से लक्कड़ बाजार व्यापारी एकता कमेटी नगर निगम से तहबाजारियों काे हटाने की मांग कर चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे दुकानदारों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं।कमेटी की ओर से बीते दिनों चार विषयों को लेकर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक समेत नगर निगम को पत्र भी सौंपा है। लक्कड़ बाजार की सड़कों नालियों पर अवैध तौर पर तहबाजारी बैठ रहे हैं। इस कारण लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तहबाजारियों ने आठ जुलाई 2025 को फैसला लिया था कि स्कूल, कॉलेज एवं अस्पताल के आसपास नहीं बैठेंगे लेकिन इस नियम की भी पालना नहीं हो पा रही है। इससे लक्कड़ बाजार स्थिति स्कूल से बच्चों को निकलने में भी परेशानी पेश आ रही है।उधर, लक्कड़ बाजार व्यापारी एकता कमेटी के अध्यक्ष ओमप्रकाश ने कहा कि बाजार में तहबाजारियों से संबंधित कार्रवाई को लेकर नगर निगम और प्रशासन को कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तहबाजारियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी है। लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। नालों पर सामान सजा दिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मंगलवार को बाजार बंद रहेगा और व्यापारी अनशन पर बैठकर विरोध करेंगे।