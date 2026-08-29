हिमाचल: रेल पटरियां ही नहीं; हाईवे, पोर्ट और मेट्रो भी बनाएगा आरवीएनएल, साझेदारी प्रस्ताव मांगे

पिछले पांच वर्षों की औसत नेट वर्थ सकारात्मक और पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत कर-पूर्व लाभ भी सकारात्मक होना चाहिए। 31 मार्च 2026 को डेट-इक्विटी अनुपात 2 से अधिक नहीं और आकस्मिक देनदारियां नेट वर्थ के 2.5 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंपनी किसी सरकारी विभाग, पीएसयू या विदेशी निकाय से ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए और उसके खिलाफ एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया लंबित नहीं होनी चाहिए। 2 दिसंबर 2025 के ईओआई के तहत पहले से एम्पेनल एजेंसियों को उन्हीं क्षेत्रों के लिए दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। हालांकि नई श्रेणी या नए क्षेत्र में शामिल होने की इच्छा रखने वाली एजेंसियां इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगी।