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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Balichowki: Massive fire in Dhamsehad, Nainu Ram's 12-room house burnt down

मंडी: बालीचौकी के ढमसेहड़ में अग्निकांड, 12 कमरों का मकान जला, ऐसे बची पति-पत्नी की जान

Sat, 29 Aug 2026 10:51 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, बालीचौकी (मंडी):
संवाद न्यूज एजेंसी, बालीचौकी (मंडी): Published by: Krishan Singh Updated Sat, 29 Aug 2026 10:51 AM IST
सार

भीषण आगजनी में नैणु राम पुत्र तादू राम का विशालकाय मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। लकड़ी से बने इस 12 कमरों के घर के जलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 

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Balichowki: Massive fire in Dhamsehad, Nainu Ram's 12-room house burnt down
ढमसेहड़ में भीषण अग्निकांड - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार
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मंडी जिले के उपतहसील थाची के अंतर्गत आने वाले ढमसेहड़ गांव में शुक्रवार रात एक दर्दनाक अग्निकांड पेश आया। इस भीषण आगजनी में नैणु राम पुत्र तादू राम का विशालकाय मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। लकड़ी से बने इस 12 कमरों के घर के जलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना रात के समय होने के कारण परिवार अपनी जीवनभर की पूंजी में से एक सुई तक बाहर नहीं निकाल पाया। हालांकि, यह हादसा जानलेवा भी हो सकता था, लेकिन समय रहते आहट सुनाई देने से पति-पत्नी की जान बच गई।

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गनीमत यह रही कि परिवार के अन्य सदस्य उस रात रिश्तेदारी में गए हुए थे, जिससे किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 11:45 बजे जब लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक  आवाजें सुनाई दीं।  नैणु राम जब जागकर बाहर आए, तो उन्होंने छत की तरफ से आग की तेज लपटें उठती हुईं देखीं। उनकी चीख-पुकार सुनकर उनकी पत्नी भी तुरंत बाहर आ गई। दोनों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसने कुछ ही मिनटों में पूरे 12 कमरों के मकान को अपनी चपेट में ले लिया।

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तन पर बचे कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं बचा
 पीड़ित नैणु राम ने रोते हुए बताया कि इस अग्निकांड में उनके घर में रखी जीवनभर की कमाई, नकदी और सोने-चांदी के सभी जेवर जलकर राख हो गए हैं। आग की इस विभीषिका के बाद अब उनके पास तन पर पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि घर की पहली मंजिल में नैणु राम अपनी आजीविका चलाने के लिए फर्नीचर का काम भी करते थे, जिसमें करीब 30 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया है। इस प्रकार परिवार का आशियाना और आजीविका का साधन दोनों ही छिन जाने से पूरा परिवार गहरे सदमे में है।

80 लाख से अधिक का नुकसान
 ग्राम पंचायत प्रधान ने लगाई मदद की गुहार ग्राम पंचायत प्रधान चंद्रवती ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना में पीड़ित परिवार को लगभग 80 लाख रुपये से अधिक का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को तुरंत प्रभाव से पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है और प्रशासनिक दल मौके के लिए रवाना हो गया है। 

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