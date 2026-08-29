मंडी: बालीचौकी के ढमसेहड़ में अग्निकांड, 12 कमरों का मकान जला, ऐसे बची पति-पत्नी की जान

मंडी जिले के उपतहसील थाची के अंतर्गत आने वाले ढमसेहड़ गांव में शुक्रवार रात एक दर्दनाक अग्निकांड पेश आया। इस भीषण आगजनी में नैणु राम पुत्र तादू राम का विशालकाय मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। लकड़ी से बने इस 12 कमरों के घर के जलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना रात के समय होने के कारण परिवार अपनी जीवनभर की पूंजी में से एक सुई तक बाहर नहीं निकाल पाया। हालांकि, यह हादसा जानलेवा भी हो सकता था, लेकिन समय रहते आहट सुनाई देने से पति-पत्नी की जान बच गई।

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गनीमत यह रही कि परिवार के अन्य सदस्य उस रात रिश्तेदारी में गए हुए थे, जिससे किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 11:45 बजे जब लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक आवाजें सुनाई दीं। नैणु राम जब जागकर बाहर आए, तो उन्होंने छत की तरफ से आग की तेज लपटें उठती हुईं देखीं। उनकी चीख-पुकार सुनकर उनकी पत्नी भी तुरंत बाहर आ गई। दोनों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसने कुछ ही मिनटों में पूरे 12 कमरों के मकान को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि परिवार के अन्य सदस्य उस रात रिश्तेदारी में गए हुए थे, जिससे किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 11:45 बजे जब लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक आवाजें सुनाई दीं। नैणु राम जब जागकर बाहर आए, तो उन्होंने छत की तरफ से आग की तेज लपटें उठती हुईं देखीं। उनकी चीख-पुकार सुनकर उनकी पत्नी भी तुरंत बाहर आ गई। दोनों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसने कुछ ही मिनटों में पूरे 12 कमरों के मकान को अपनी चपेट में ले लिया।