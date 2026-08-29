Shimla News: तारूवाला-बेहड़ेवाला सड़क पर ट्रालों की रफ्तार पर लगाम लगाएं

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। तारूवाला-बेहड़ेवाला सड़क पर बढ़ती भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर श्री पांवटा साहिब विकास मंच ने चिंता जताई है। मंच ने एसडीएम पांवटा साहिब को ज्ञापन सौंपकर संकरे और आबादी वाले इस मार्ग पर मल्टी-एक्सल ट्रालों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही स्टोन क्रशर सामग्री ढोने वाले ट्रालों की अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित करने का आग्रह किया है।मंच के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि तारूवाला-बेहड़ेवाला मार्ग बेहद संकरा और भीड़भाड़ वाला है तथा घनी आबादी के बीच से गुजरता है। सड़क के दोनों ओर मकान, दुकानें, डेयरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। इस मार्ग से रोजाना स्कूली बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और कामगारों की आवाजाही होती है।उन्होंने कहा कि एनएच के बजाय गांवों के बीच से होकर शॉर्टकट के रूप में तेज रफ्तार भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। इससे हादसों का खतरा बढ़ने के साथ सड़क को भी नुकसान पहुंच रहा है। मंच ने प्रशासन से जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मल्टी-एक्सल ट्रालों की आवाजाही पर तत्काल रोक लगाने और स्टोन क्रशर सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा लागू करने की मांग की है।