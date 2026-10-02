Shimla News: चेक बाउंस मामले में ठेकेदार को कारावास, 6.40 लाख का जुर्माना

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सुन्नी निवासी शिकायतकर्ता तोता राम ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि शिमला निवासी दोषी ठेकेदार मनोज कुमार ने वर्ष 2012 से 2023 के दौरान विभिन्न समय पर वित्तीय सहायता ली थी और उनकी दुकान से सामान भी खरीदा था। इस तरह 3.50 लाख रुपये की देनदारी बनती थी। इस देनदारी को चुकाने के लिए दोषी मनोज कुमार ने 16 अगस्त 2023 को चेक जारी किया था।