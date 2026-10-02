Shimla News: संजौली में वाहन से 15 बोरे तंबाकू उत्पाद बरामद, दो के खिलाफ केस
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
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पुलिस ने सूचना के आधार पर की कार्रवाई
तंबाकू उत्पाद और गाड़ी कब्जे में लेकर शुरू की मामले की जांच
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद जिला शिमला में बड़े पैमाने पर तंबाकू उत्पादों की तस्करी की जा रही है। इसी तरह के एक मामले में जिला पुलिस ने एक गाड़ी की तलाशी के दौरान 15 बोरे प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बरामद किए हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस ने संजौली क्षेत्र में गाड़ी की तलाशी ली। बरामद तंबाकू उत्पादों में जर्दा, खैनी समेत अन्य उत्पाद शामिल हैं। पुलिस ने तंबाकू उत्पादों को कब्जे में लेकर प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह संजौली पुलिस चौकी को सूचना मिली कि एक गाड़ी में बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद रखे गए हैं और इन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने संजौली चौक पर गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद बरामद हुए। पुलिस ने तंबाकू उत्पादों को कब्जे में लेने के साथ ही गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार वाहन में विकास गुप्ता (31), निवासी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, वर्तमान निवासी टुटू चौक, शिमला और गया प्रसाद (63) निवासी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, वर्तमान निवासी कसुम्पटी सवार थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री निषेध एवं सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार विनियमन अधिनियम, 2016 की धारा 6 और 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तंबाकू उत्पाद कहां से लाए थे और इन्हें कहां बेचा जाना था। नियमों के तहत प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या निर्माता तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं कर सकता है। नियमों के उल्लंघन पर एक से पांच वर्ष तक की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है। एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि संजौली में पुलिस ने 15 बोरे तंबाकू उत्पाद पकड़े हैं। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपियों से पूछताछ कर मामले के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है।
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तंबाकू उत्पाद और गाड़ी कब्जे में लेकर शुरू की मामले की जांच
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद जिला शिमला में बड़े पैमाने पर तंबाकू उत्पादों की तस्करी की जा रही है। इसी तरह के एक मामले में जिला पुलिस ने एक गाड़ी की तलाशी के दौरान 15 बोरे प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बरामद किए हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस ने संजौली क्षेत्र में गाड़ी की तलाशी ली। बरामद तंबाकू उत्पादों में जर्दा, खैनी समेत अन्य उत्पाद शामिल हैं। पुलिस ने तंबाकू उत्पादों को कब्जे में लेकर प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह संजौली पुलिस चौकी को सूचना मिली कि एक गाड़ी में बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद रखे गए हैं और इन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने संजौली चौक पर गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद बरामद हुए। पुलिस ने तंबाकू उत्पादों को कब्जे में लेने के साथ ही गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार वाहन में विकास गुप्ता (31), निवासी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, वर्तमान निवासी टुटू चौक, शिमला और गया प्रसाद (63) निवासी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, वर्तमान निवासी कसुम्पटी सवार थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री निषेध एवं सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार विनियमन अधिनियम, 2016 की धारा 6 और 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तंबाकू उत्पाद कहां से लाए थे और इन्हें कहां बेचा जाना था। नियमों के तहत प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या निर्माता तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं कर सकता है। नियमों के उल्लंघन पर एक से पांच वर्ष तक की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है। एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि संजौली में पुलिस ने 15 बोरे तंबाकू उत्पाद पकड़े हैं। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपियों से पूछताछ कर मामले के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है।
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