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भाजपा के कार्यालय सचिव प्रेम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकारी धन का दुरुपयोग कर पूरे विधानसभा क्षेत्र में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। इनके माध्यम से विकास कार्यों के आंकड़ों का प्रचार कर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।उन्होंने विशेष रूप से सवाल उठाया कि सरकारी होर्डिंग से मुख्यमंत्री की तस्वीर भी गायब है। उन्होंने सवाल किया कि इन होर्डिंग को तैयार करने और पूरे क्षेत्र में लगाने पर सरकारी खजाने से कितनी धनराशि खर्च की है।