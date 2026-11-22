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Shimla News: पाला गिरने और मांग घटने से ढली मंडी में मटर के दाम गिरे

शिमला ब्यूरो

Updated Sun, 22 Nov 2026 11:54 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 11:54 PM IST

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