शिमला: सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों को दिया अतिरिक्त कार्यभार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक अतिरिक्त प्रभार दिया है। निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सीए कुमुद सिंह को प्रबंध निदेशक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त कार्यभार दिया है।

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वहीं अतिरिक्त प्रधान निजी सचिव-सह-विशेष सचिव, मुख्यमंत्री राजीव कुमार को समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया है। उनके पास निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, परियोजना निदेशक एड्स नियंत्रण सोसायटी व विशेष सचिव (कार्मिक) का प्रभार भी है।