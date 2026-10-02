Shimla News: एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र में दिलाई स्वच्छता की शपथ
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। एसएसबी दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र कसुम्पटी में गांधी जयंती पर केंद्र के स्टाफ और प्रशिक्षु जवानों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व प्रशिक्षण केंद्र के कार्यवाहक कमान अधिकारी एवं सहायक कमांडेंट (संचार) तथा प्रचार अधिकारी रविंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं ने स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने, कार्यस्थल और आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने की शपथ ली। सभी ने स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने और इसे व्यक्तिगत आदत के साथ-साथ सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र के विस्तार के महत्व को रेखांकित करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करने और पौधों के संरक्षण के प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। ब्यूरो
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