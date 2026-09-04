Shimla News: ब्लू बेल्स स्कूल ढली में मनाया जन्मोत्सव
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। विद्यालय परिसर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, गीता के संदेश और जन्माष्टमी के महत्व पर आधारित प्रस्तुतियां दीं। नन्हे-मुन्ने विद्यार्थी श्रीकृष्ण और राधा की वेशभूषा में विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यालय में भजन, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं। विद्यालय की प्रधानाचार्या संतोष बंता ने विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। संवाद
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