Shimla News: साइकिल रेस के पहले चरण में अतुल और आयरा रहीं अव्वल
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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13वीं एमटीबी रेस में शानदार प्रदर्शन कर पाया सम्मान
अंडर-16 वर्ग में सात्विक और अंडर-19 में अर्णव प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। 13वीं एमटीबी साइकिल रेस के दूसरे दिन शनिवार को साइकिलिस्टों ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के तहत द फीजेंट्स फ्लाइट नाम से रेस का आयोजन किया गया।
इस चरण में जंगलों, संकरी पगडंडियों और कठिन चढ़ाइयों के बीच साइकिलिस्टों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले चरण में धर्मशाला के अतुल कुमार ने पुरुष एकल वर्ग में दो घंटे 58 मिनट में रेस पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। आयुष दूसरे और वंश कालिया तीसरे स्थान पर रहे। वहीं महिला एकल वर्ग में बेंगलुरु की 14 वर्षीय आयरा ने बाजी मारी। शिमला के सात्विक बास्ता ने अंडर-16 वर्ग और चंडीगढ़ के अर्णव ने अंडर-19 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया।
मास्टर्स वर्ग में होशियारपुर के मंगल सिंह विजेता बने। आयोजकों के अनुसार, इस चरण में साइकिलिस्टों को कठिन पहाड़ी रास्तों और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर अपनी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन करना पड़ा। हस्तपा के अध्यक्ष मोहित सूद ने बताया कि प्रतियोगिता का अंतिम चरण 25 अक्तूबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें पूरी प्रतियोगिता के समग्र विजेताओं का फैसला होगा। समापन पर आयोजित समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।
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अंडर-16 वर्ग में सात्विक और अंडर-19 में अर्णव प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। 13वीं एमटीबी साइकिल रेस के दूसरे दिन शनिवार को साइकिलिस्टों ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के तहत द फीजेंट्स फ्लाइट नाम से रेस का आयोजन किया गया।
इस चरण में जंगलों, संकरी पगडंडियों और कठिन चढ़ाइयों के बीच साइकिलिस्टों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले चरण में धर्मशाला के अतुल कुमार ने पुरुष एकल वर्ग में दो घंटे 58 मिनट में रेस पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। आयुष दूसरे और वंश कालिया तीसरे स्थान पर रहे। वहीं महिला एकल वर्ग में बेंगलुरु की 14 वर्षीय आयरा ने बाजी मारी। शिमला के सात्विक बास्ता ने अंडर-16 वर्ग और चंडीगढ़ के अर्णव ने अंडर-19 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया।
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मास्टर्स वर्ग में होशियारपुर के मंगल सिंह विजेता बने। आयोजकों के अनुसार, इस चरण में साइकिलिस्टों को कठिन पहाड़ी रास्तों और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर अपनी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन करना पड़ा। हस्तपा के अध्यक्ष मोहित सूद ने बताया कि प्रतियोगिता का अंतिम चरण 25 अक्तूबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें पूरी प्रतियोगिता के समग्र विजेताओं का फैसला होगा। समापन पर आयोजित समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।
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