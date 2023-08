Himachal Pradesh : लाहौल-स्पीति में आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई तीव्रता, कोई हानि नहीं

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किये गये हैं। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 3.4 रही। अभी किसी तरह की हानि की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार भूकंप बुधवार रात 11.20 पर आया।

An earthquake of magnitude 3.4 hits Himachal Pradesh's Lahaul and Spiti district: National Center for Seismology pic.twitter.com/OYpm03Ax3g