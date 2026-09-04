Shimla News: आरोपी की न्यायिक हिरासत 15 तक बढ़ी
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा नेगी की अदालत ने मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी राजवीर की न्यायिक हिरासत 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस थाना छोटा शिमला के जांच अधिकारी (आईओ) पुलिस फाइल सहित अदालत में उपस्थित हुए। पुलिस की ओर से आरोपी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले अदालत ने 20 अगस्त को आरोपी को 2 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। अदालत ने अपराध की गंभीरता और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए आरोपी की न्यायिक हिरासत 15 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी की ओर से लगाई गई जमानत याचिका को अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। संवाद
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