Shimla News: मानवी संस्था ने बच्चों को बांटे गर्म स्वेटर
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। मानवी संस्था ने मंगलवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़श खुफ्टाधार में 50 बच्चों को स्वेटर वितरित किए। यह वितरण सर्दियों के आगमन को देखते हुए किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य कैलाश चंद शर्मा ने संस्था के समक्ष स्वेटरों की आवश्यकता रखी थी। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मानवी संस्था ने पहल की। उन्होंने बच्चों को गर्म कपड़े उपलब्ध कराए। इस अवसर पर बच्चों को मिठाइयां भी वितरित की गईं। इस सेवा कार्य में कुसुम, मंजू सूद, किमी सूद, रानी कुकरेजा, मधु सूद और बीरमा चौहान ने सक्रिय सहभागिता निभाई। संवाद
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