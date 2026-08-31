हिमाचल: तीन साल में 67 बार महसूस हुए भूकंप के झटके, अब 100 वैज्ञानिक उपकरण करेंगे निगरानी

परियोजना के पहले चरण में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिलों में चिह्नित स्थानों पर 10 वैज्ञानिक उपकरण स्थापित करने की योजना है। इनमें से बिलासपुर में एक, चंबा में दो, हमीरपुर में एक, मंडी में एक और सोलन में एक उपकरण स्थापित किया जा चुका है। इन उपकरणों की स्थापना का कार्य राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से किया जा रहा है। इससे प्रदेश के भूकंप संभावित क्षेत्रों में निगरानी तंत्र मजबूत होने और भूकंप की स्थिति में त्वरित सूचना उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।