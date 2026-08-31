हिमाचल प्रदेश: जेबीटी-टीजीटी के 5209 पद खाली, 3214 प्राइमरी स्कूलों में एक-एक ही शिक्षक

किस श्रेणी के कितने पद भरे गए

टीजीटी कला के 8,486 स्वीकृत पदों में 7,582, टीजीटी नॉन मेडिकल के 5,165 में 4,613 और टीजीटी मेडिकल के 3,068 पदों में 2,828 पद भरे हुए हैं। इन चारों श्रेणियों में कुल 36,835 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 29,155 पद भरे हैं। 31 जुलाई 2026 तक टीजीटी के 1,190 पद रिक्त थे। इनमें से 764 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इनमें महज 13 पद बैचवाइज भर्ती के माध्यम से भरे जा रहे हैं। वर्तमान में इन 13 पदों के अलावा टीजीटी के किसी अन्य पद के लिए बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि बैचवाइज भर्ती के लिए अलग से वार्षिक अथवा समयबद्ध भर्ती कैलेंडर जारी करने का प्रस्ताव भी फिलहाल विचाराधीन नहीं है। निर्धारित बैचवाइज कोटे के तहत वर्ष 2024 में जेबीटी के 1,161 और टीजीटी के 1,042 पद भरे जा चुके हैं। अन्य रिक्त पदों को भी निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के तहत चरणबद्ध तरीके से भरने की बात कही गई है।