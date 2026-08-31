स्वाइन फ्लू: सोलन का व्यक्ति चंडीगढ़ में पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

अस्पताल में भी डॉक्टरों को मरीजों को स्वाइन फ्लू के लक्षणों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। विभाग की ओर से सभी अस्पतालों को स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड तैयार करने के लिए कहा है और जरूरी दवाओं का स्टॉक रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आशा वर्करों को भी लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में आ रहे मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने के बाद उनके जरूरी टेस्ट करने के लिए कहा गया है। वहीं खंड चिकित्सा अधिकारियों को भी समय-समय पर मरीजों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।