Shimla News: केंद्रीय विद्यालय के गेट पर भूस्खलन, आवाजाही ठप
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। शहर के जाखू क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के गेट के पास सोमवार सुबह भूस्खलन हो गया। गेट के बाहर स्कूल को जोड़ने वाली सड़क पर मलबा आने से सुबह के समय यहां पैदल आवाजाही ठप रही। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को मैसेज भेजकर बच्चों को दूसरे गेट से स्कूल भेजने की सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही नगर निगम ने सुबह ही एक टीम मौके पर भेजी और सड़क पर गिरा मलबा और पत्थर हटा दिए। स्थानीय पार्षद अतुल गौतम ने बताया कि टीम मौके पर भेजकर सड़क बहाल कर दी है। बारिश के कारण स्कूल गेट के बाहर सड़क पर मलबा गिर गया था। इसे हटा दिया गया है। ब्यूरो
विज्ञापन