भर्ती प्रक्रिया सुबह सात बजे शुरू हुई। इसके लिए अभ्यर्थियों ने सुबह पांच बजे से ही भराड़ी मैदान पहुंचना शुरू कर दिया था। भर्ती प्रक्रिया के तहत सबसे पहले दस्तावेजों की जांच और लंबाई का माप लिया जाता है। इसके बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा की विभिन्न बाधाएं पार करनी होती हैं।