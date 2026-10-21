{"_id":"6ad8a6b1c6fd13afbf09d0ba","slug":"20-thousand-people-visited-jaieshwari-mata-in-dharech-shimla-news-c-19-sml1002-807492-2026-10-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: धरेच में 20 हजार ने किए

जैईश्वरी माता के दर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: धरेच में 20 हजार ने किए जैईश्वरी माता के दर्शन

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

