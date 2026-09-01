उदयपुर: 6 नगर निकायों में चुनावी मुकाबला तेज, 845 प्रत्याशी मैदान में, 3 सितंबर तक होगी नाम वापसी

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उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के लिए अब तक 333 प्रत्याशियों ने कुल 379 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन के अंतिम दिन यहां 304 उम्मीदवारों ने 344 नामांकन पत्र जमा किए।जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसकी अंतिम तिथि सोमवार थी।भींडर नगर पालिका के 25 वार्डों के लिए कुल 88 उम्मीदवारों ने 95 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अंतिम दिन 80 उम्मीदवारों ने 87 नामांकन पत्र जमा किए।वल्लभनगर नगर पालिका के 20 वार्डों के लिए 117 प्रत्याशियों ने कुल 126 नामांकन पत्र दाखिल किए। अंतिम दिन 78 उम्मीदवारों ने 86 नामांकन पत्र जमा किए।मावली नगर पालिका के 20 वार्डों के लिए कुल 102 उम्मीदवारों ने 108 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अंतिम दिन 91 उम्मीदवारों ने 97 नामांकन पत्र जमा किए।फतहनगर-सनवाड़ नगर पालिका के 25 वार्डों के लिए कुल 128 प्रत्याशियों ने 146 नामांकन पत्र दाखिल किए। अंतिम दिन 123 उम्मीदवारों ने 140 नामांकन पत्र जमा किए।कानोड़ नगर पालिका के 20 वार्डों के लिए कुल 77 प्रत्याशियों ने 77 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मंगलवार को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का अवसर मिलेगा। नाम वापसी की अंतिम तारीख 3 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है।नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नगर निकाय चुनाव में वास्तविक रूप से मैदान में बचे प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होगी।