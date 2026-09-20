राजस्थान: माउंटआबू में भाजपा का चेयरमैन तय, आबूरोड से मंडार तक बोर्ड के लिए जोर आजमाइश

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सिरोही जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्वसिंह तोमर ने बताया कि सोमवार को अध्यक्षीय पदों के लिए मतदान का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। सिरोही नगर परिषद के लिए मतदान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवीन भवन में होगा, जबकि अन्य नगरपालिकाओं में संबंधित नगरपालिका कार्यालय परिसर में मतदान कराया जाएगा।उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान 22 सितंबर 2026 को होगा। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच सुबह 11:30 बजे से होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने का समय दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यदि मतदान आवश्यक हुआ तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और इसके तुरंत बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।भाजपा से पूजा माली, कांग्रेस से रीतू जैनभाजपा से भावना अग्रवाल, कांग्रेस से शोभाकांग्रेस से अचलसिंह, भाजपा से राकेश कुमारकांग्रेस से यश, भाजपा से सुनील आचार्यभाजपा से कुंदनमल, कांग्रेस से राजेश कुमारकांग्रेस से मफतलाल बुनकर, भाजपा से प्रागारामआबूरोड नगरपालिका में भाजपा बहुमत से एक सीट पीछे है। यहां कांग्रेस के पास 16 पार्षद और चार निर्दलीय पार्षद हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही निर्दलीयों तथा दूसरे खेमे के कुछ पार्षदों के समर्थन का दावा कर रही हैं। चुनाव परिणाम के बाद से पार्षदों की बाड़ेबंदी भी चर्चा में रही है।सिरोही में कांग्रेस को मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है, हालांकि भाजपा भी बोर्ड बनाने के लिए प्रयास कर रही है। शिवगंज और पिंडवाड़ा में भाजपा के भीतर एक धड़े की नाराजगी की बात सामने आई है। वहीं मंडार में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में सोमवार का मतदान कई निकायों में बोर्ड गठन की तस्वीर साफ करेगा।