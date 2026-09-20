राजस्थान: स्कूल में न शुद्ध पानी, न साफ शौचालय… बदहाली पर आशुतोष रांका ने दी आंदोलन की चेतावनी

विज्ञापन

कॉकरॉच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर वहां की लचर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने उदयपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के कई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का दौरा किया, जहां विद्यार्थियों के लिए पीने के शुद्ध पानी, स्वच्छ शौचालयों और पर्याप्त बेंच-कुर्सियों का भारी अभाव पाया गया। उन्होंने विद्यालय परिसरों में सुरक्षा दीवार की स्थिति को भी देखा, जो कई स्थानों से टूटी हुई मिली।