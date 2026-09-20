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जोधपुर: अग्निवीर भर्ती रैली में 90 फीसदी से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचे, एक अक्टूबर से सीकर में अगली रैली

Sun, 20 Sep 2026 10:05 PM IST
सिरोही ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Sun, 20 Sep 2026 10:05 PM IST
सार

जोधपुर में एक से 19 सितंबर तक आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में 90 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। भर्ती प्रक्रिया में ड्रग टेस्ट भी किया गया। अब अगली भर्ती रैली एक अक्टूबर से सीकर में होगी।
 

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More than 90 percent of candidates participated in the Agniveer (Male) Army recruitment rally.
जोधपुर में आयोजित अग्निवीर (पुरुष) सेना भर्ती रैली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सेना भर्ती कार्यालय, जोधपुर के तत्वावधान में राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर में 9 जिलों में अग्निवीर (पुरुष) के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन हुआ। इसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। सेना अगली भर्ती रैली 1 अक्टूबर 2026 से सीकर में आयोजित की जाएगी।

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19 दिन चली अग्निवीर भर्ती रैली
सेना के जनसंपर्क अधिकारी (रक्षा) लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन के अनुसार, सेना भर्ती रैली का आयोजन 1 सितंबर 2026 से 19 सितंबर 2026 तक हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी जिलों के लिए अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (महिला सैन्य पुलिस) की भर्ती रैली भी इसके साथ आयोजित हुई। इसमें बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों ने शामिल होकर उत्साह, देशभक्ति एवं जोश का प्रदर्शन किया।
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मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, जयपुर द्वारा रैली के सुचारू संचालन तथा इसमें भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए किए गए सहयोग एवं व्यवस्थाओं के लिए जोधपुर के नागरिक प्रशासन की सराहना की गई है। अगली भर्ती रैली 1 अक्टूबर 2026 से सीकर में आयोजित की जाएगी और इसमें भी इसी तरह की उत्साहजनक प्रतिक्रिया की उम्मीद है।
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ड्रग टेस्ट से भी हुई अभ्यर्थियों की जांच
सेना भर्ती रैली में अभ्यर्थियों की ड्रग टेस्ट से भी जांच की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षण में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए किसी अनुचित साधन का सहारा तो नहीं लिया है।

सेना जनसंपर्क अधिकारी (रक्षा) लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन के अनुसार, इस प्रकार की पहल से आने वाले वर्षों में भारतीय सेना में भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ेगी और सफलता दर में सुधार होगा।

दलालों से बचने के लिए कड़े कदम
उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को दलालों एवं अन्य बेईमान तत्वों द्वारा गुमराह होने से बचाने के लिए कड़े दलाली-विरोधी उपाय लागू किए गए हैं। उम्मीदवारों को जागरूक एवं सतर्क रहकर इनके चक्कर में फंसने के बजाय नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर सेना में नौकरी का मौका पाने की सलाह दी गई है।


सीकर में 1 अक्टूबर से अगली रैली
जोधपुर में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अगली अग्निवीर भर्ती रैली सीकर में आयोजित की जाएगी। यह रैली 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से इसमें भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों का पालन करने और किसी भी तरह के दलाल या बिचौलिये के झांसे में नहीं आने की सलाह दी गई है।

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