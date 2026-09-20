राजस्थान: पार्षदों की बाड़ेबंदी बनी विवाद की वजह, लक्ष्मणगढ़ के सुखधाम में मचा हंगामा

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सीकर नगर परिषद में सभापति पद के लिए कांग्रेस की खतीजा बानो और भाजपा की कंचन खड़ोलिया के बीच मुकाबला है। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार सीकर नगर परिषद में कांग्रेस के 38 और भाजपा के 22 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी की है।जिले की लक्ष्मणगढ़, लोसल और रामगढ़ शेखावाटी नगर पालिकाओं में भी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बनी हुई है। लक्ष्मणगढ़ में 45 वार्डों में कांग्रेस के 20, भाजपा के 15 और अन्य दलों/निर्दलीयों के 10 पार्षद हैं। ऐसे में अध्यक्ष चुनाव में पार्षदों के समर्थन का महत्व बढ़ गया है।वहीं, लोसल नगर पालिका में 35 वार्डों में कांग्रेस के 16, भाजपा के 9 और निर्दलीय सहित अन्य के 10 पार्षद हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 18 है। रामगढ़ शेखावाटी में कांग्रेस के 18, भाजपा के 10 और अन्य के 7 पार्षद निर्वाचित हुए हैं।इसी बीच लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सालासर के पास सुखधाम में कांग्रेस की ओर से लोसल नगर पालिका के पार्षदों की बाड़ेबंदी किए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार सुबह भाजपा के कुछ लोगों के वहां पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में बहस की स्थिति बनी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में सामने आए आरोप संबंधित पक्षों के दावे हैं।सीकर जिले में अध्यक्ष पद के चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्क है। सोमवार को होने वाले मतदान के दौरान सभी निर्वाचित पार्षद अपने-अपने निकायों में अध्यक्ष/सभापति का चुनाव करेंगे। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके अगले दिन 22 सितंबर को उपाध्यक्ष/उपसभापति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया होगी।