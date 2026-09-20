राजस्थान: पार्षदों की बाड़ेबंदी बनी विवाद की वजह, लक्ष्मणगढ़ के सुखधाम में मचा हंगामा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीकर Published by: सीकर ब्यूरो Updated Sun, 20 Sep 2026 11:15 PM IST
सार
सीकर जिले में सोमवार को नगर निकायों के अध्यक्ष और सभापति पद के लिए मतदान होगा। सीकर नगर परिषद में कांग्रेस की खतीजा बानो और भाजपा की कंचन खड़ोलिया के बीच मुकाबला है। वहीं, लक्ष्मणगढ़, लोसल और रामगढ़ शेखावाटी में भी अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं।
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विस्तार
राजस्थान के नगरीय निकायों में अध्यक्ष और सभापति पद के चुनाव को लेकर सीकर जिले में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिले के प्रमुख निकायों में सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होना है। इसके चलते कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने-अपने पार्षदों को एकजुट रखने में जुटी हैं। राज्यभर में निकाय प्रमुखों के चुनाव 21 सितंबर और उप प्रमुखों के चुनाव 22 सितंबर को होने हैं।
सीकर में खतीजा बानो और कंचन खड़ोलिया आमने-सामने
सीकर नगर परिषद में सभापति पद के लिए कांग्रेस की खतीजा बानो और भाजपा की कंचन खड़ोलिया के बीच मुकाबला है। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार सीकर नगर परिषद में कांग्रेस के 38 और भाजपा के 22 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी की है।
लक्ष्मणगढ़ में 10 पार्षदों पर टिकी नजर
जिले की लक्ष्मणगढ़, लोसल और रामगढ़ शेखावाटी नगर पालिकाओं में भी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बनी हुई है। लक्ष्मणगढ़ में 45 वार्डों में कांग्रेस के 20, भाजपा के 15 और अन्य दलों/निर्दलीयों के 10 पार्षद हैं। ऐसे में अध्यक्ष चुनाव में पार्षदों के समर्थन का महत्व बढ़ गया है।
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लोसल में बहुमत के लिए 18 का आंकड़ा
वहीं, लोसल नगर पालिका में 35 वार्डों में कांग्रेस के 16, भाजपा के 9 और निर्दलीय सहित अन्य के 10 पार्षद हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 18 है। रामगढ़ शेखावाटी में कांग्रेस के 18, भाजपा के 10 और अन्य के 7 पार्षद निर्वाचित हुए हैं।
सुखधाम में आमने-सामने आए दोनों पक्ष
इसी बीच लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सालासर के पास सुखधाम में कांग्रेस की ओर से लोसल नगर पालिका के पार्षदों की बाड़ेबंदी किए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार सुबह भाजपा के कुछ लोगों के वहां पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में बहस की स्थिति बनी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में सामने आए आरोप संबंधित पक्षों के दावे हैं।
चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन भी सतर्क
सीकर जिले में अध्यक्ष पद के चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्क है। सोमवार को होने वाले मतदान के दौरान सभी निर्वाचित पार्षद अपने-अपने निकायों में अध्यक्ष/सभापति का चुनाव करेंगे। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके अगले दिन 22 सितंबर को उपाध्यक्ष/उपसभापति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया होगी।
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सीकर में खतीजा बानो और कंचन खड़ोलिया आमने-सामने
सीकर नगर परिषद में सभापति पद के लिए कांग्रेस की खतीजा बानो और भाजपा की कंचन खड़ोलिया के बीच मुकाबला है। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार सीकर नगर परिषद में कांग्रेस के 38 और भाजपा के 22 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी की है।
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लक्ष्मणगढ़ में 10 पार्षदों पर टिकी नजर
जिले की लक्ष्मणगढ़, लोसल और रामगढ़ शेखावाटी नगर पालिकाओं में भी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बनी हुई है। लक्ष्मणगढ़ में 45 वार्डों में कांग्रेस के 20, भाजपा के 15 और अन्य दलों/निर्दलीयों के 10 पार्षद हैं। ऐसे में अध्यक्ष चुनाव में पार्षदों के समर्थन का महत्व बढ़ गया है।
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लोसल में बहुमत के लिए 18 का आंकड़ा
वहीं, लोसल नगर पालिका में 35 वार्डों में कांग्रेस के 16, भाजपा के 9 और निर्दलीय सहित अन्य के 10 पार्षद हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 18 है। रामगढ़ शेखावाटी में कांग्रेस के 18, भाजपा के 10 और अन्य के 7 पार्षद निर्वाचित हुए हैं।
सुखधाम में आमने-सामने आए दोनों पक्ष
इसी बीच लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सालासर के पास सुखधाम में कांग्रेस की ओर से लोसल नगर पालिका के पार्षदों की बाड़ेबंदी किए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार सुबह भाजपा के कुछ लोगों के वहां पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में बहस की स्थिति बनी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में सामने आए आरोप संबंधित पक्षों के दावे हैं।
चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन भी सतर्क
सीकर जिले में अध्यक्ष पद के चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्क है। सोमवार को होने वाले मतदान के दौरान सभी निर्वाचित पार्षद अपने-अपने निकायों में अध्यक्ष/सभापति का चुनाव करेंगे। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके अगले दिन 22 सितंबर को उपाध्यक्ष/उपसभापति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया होगी।