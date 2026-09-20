फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Ruckus in Laxmangarh Over Housing of Losal Councillors, Police Step In to Control the Situation

राजस्थान: पार्षदों की बाड़ेबंदी बनी विवाद की वजह, लक्ष्मणगढ़ के सुखधाम में मचा हंगामा

Sun, 20 Sep 2026 11:15 PM IST
सीकर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीकर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीकर Published by: सीकर ब्यूरो Updated Sun, 20 Sep 2026 11:15 PM IST
सार

सीकर जिले में सोमवार को नगर निकायों के अध्यक्ष और सभापति पद के लिए मतदान होगा। सीकर नगर परिषद में कांग्रेस की खतीजा बानो और भाजपा की कंचन खड़ोलिया के बीच मुकाबला है। वहीं, लक्ष्मणगढ़, लोसल और रामगढ़ शेखावाटी में भी अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं।

विज्ञापन
Ruckus in Laxmangarh Over Housing of Losal Councillors, Police Step In to Control the Situation
लोसल पार्षदों की बाड़ेबंदी को लेकर लक्ष्मणगढ़ में हंगामा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान के नगरीय निकायों में अध्यक्ष और सभापति पद के चुनाव को लेकर सीकर जिले में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिले के प्रमुख निकायों में सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होना है। इसके चलते कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने-अपने पार्षदों को एकजुट रखने में जुटी हैं। राज्यभर में निकाय प्रमुखों के चुनाव 21 सितंबर और उप प्रमुखों के चुनाव 22 सितंबर को होने हैं।
विज्ञापन


सीकर में खतीजा बानो और कंचन खड़ोलिया आमने-सामने
सीकर नगर परिषद में सभापति पद के लिए कांग्रेस की खतीजा बानो और भाजपा की कंचन खड़ोलिया के बीच मुकाबला है। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार सीकर नगर परिषद में कांग्रेस के 38 और भाजपा के 22 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी की है।
विज्ञापन


लक्ष्मणगढ़ में 10 पार्षदों पर टिकी नजर
जिले की लक्ष्मणगढ़, लोसल और रामगढ़ शेखावाटी नगर पालिकाओं में भी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बनी हुई है। लक्ष्मणगढ़ में 45 वार्डों में कांग्रेस के 20, भाजपा के 15 और अन्य दलों/निर्दलीयों के 10 पार्षद हैं। ऐसे में अध्यक्ष चुनाव में पार्षदों के समर्थन का महत्व बढ़ गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


लोसल में बहुमत के लिए 18 का आंकड़ा
वहीं, लोसल नगर पालिका में 35 वार्डों में कांग्रेस के 16, भाजपा के 9 और निर्दलीय सहित अन्य के 10 पार्षद हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 18 है। रामगढ़ शेखावाटी में कांग्रेस के 18, भाजपा के 10 और अन्य के 7 पार्षद निर्वाचित हुए हैं।

सुखधाम में आमने-सामने आए दोनों पक्ष
इसी बीच लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सालासर के पास सुखधाम में कांग्रेस की ओर से लोसल नगर पालिका के पार्षदों की बाड़ेबंदी किए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार सुबह भाजपा के कुछ लोगों के वहां पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में बहस की स्थिति बनी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में सामने आए आरोप संबंधित पक्षों के दावे हैं।


चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन भी सतर्क
सीकर जिले में अध्यक्ष पद के चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्क है। सोमवार को होने वाले मतदान के दौरान सभी निर्वाचित पार्षद अपने-अपने निकायों में अध्यक्ष/सभापति का चुनाव करेंगे। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके अगले दिन 22 सितंबर को उपाध्यक्ष/उपसभापति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed