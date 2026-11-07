कोटा: मुकुंदरा में बढ़ेगा बाघों का कुनबा, महाराष्ट्र से आएगी बाघिन; दिल्ली से 200 चीतल लाने की तैयारी

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मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के सीसीएफ टी.मोहनराज ने बताया कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके लिए रिजर्व में प्रेबेस बढ़ाने का काम चल रहा है, जिसके बाद इस बाघिन को महाराष्ट्र से यहां पर शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ प्रपोज का अप्रूवल मिलते ही चीतल को लाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसी साल फरवरी महीने में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को कोटा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया था। जिसे MT-10 के नाम से जाना जाता है। इस बाघिन ने रावता रेंज और बैली में अपनी टेरिटरी बना रखी है जो की नर बाग MT-5 के संपर्क में आ चुकी है।आपको बता दे की मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में अभी 7 बाघ और बाघिन विचरण कर रहे हैं। जिसमें दो नर बाघ और 4 बाघिन शामिल है। वहीं एक नर शावक भी रिजर्व में मौजूद है। फॉरेस्ट की टीम 24 घंटे लगातार इनकी निगरानी करती है। वहीं करीब 100 लेपर्ड भी रिजर्व में घूम रहे हैं। ऐसे में 200 चीतल लाने के बाद बाघ और बाघिन के खानपान में भी काफी सुधार होगा।जानकारों की मानें तो एक बाघ साल भर में करीब 50 चीतल का शिकार करता है। मुकुंदरा रिजर्व में बाघों के लिए 1 किलोमीटर के अंदर शिकार की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिसमें नीलगाय, चिंकारा, चीतल और सांभर शामिल हैं।