कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, बीस फीट नीचे गिरी एसयूवी, सीट बेल्ट से सुरक्षित बचे दो भाई

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। कैथून थाना क्षेत्र में अरंडखेड़ा के पास एक अनियंत्रित एसयूवी एक्सप्रेसवे से करीब 20 फीट नीचे सर्विस रोड पर जा गिरी। तेज रफ्तार कार हाईवे से नीचे गिरने के बाद सीधे एक दीवार से टकराकर रुक गई। इस जोरदार टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि, कार में सीट बेल्ट पहने होने के कारण वाहन सवार दो भाइयों की जान बच गई और दोनों सुरक्षित बच निकले।