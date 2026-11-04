कोटा: खेत के ट्रांसफार्मर को लेकर हुआ विवाद, फावड़े और सरिए से हमला कर किसान की हत्या, छह आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के कोटा जिले के मोडक थाना क्षेत्र में किसान की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खेत में लगे ट्रांसफार्मर को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया था। आरोपियों ने किसान पर फावड़े और सरिए से जानलेवा हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि मोडक थाना क्षेत्र के तेलियाखेड़ी गांव में खेत में लगे ट्रांसफार्मर को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने किसान सुरेश चंद अहीर और उसकी पत्नी शम्बूबाई पर फावड़े और सरिए से हमला कर दिया। हमले में किसान सुरेश चंद की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में कार्रवाई की। पुलिस ने हत्या के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनीष, नरेश, दिनेश, ललित, जयप्रकाश और मुकुट बिहारी के रूप में हुई है। सभी आरोपी तेलियाखेड़ी गांव के निवासी हैं।

पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों और घटना के पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि खेत में लगे ट्रांसफार्मर को लेकर शुरू हुआ विवाद किसान की हत्या तक कैसे पहुंचा।