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यात्रीगण कृपया ध्यान दें: त्योहारी सीजन में यात्रियों को मिलेगी राहत, कोटा-रशीदपुर खोरी के बीच स्पेशल रेलसेवा

Sat, 07 Nov 2026 07:27 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: प्रिया वर्मा Updated Sat, 07 Nov 2026 07:27 PM IST
सार

त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कोटा और रशीदपुर खोरी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। नवंबर में तीन-तीन दिन दोनों दिशाओं में चलने वाली इस ट्रेन को आठ स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।

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Kota-Rashidpur Khori Special Train to Run on Three Dates, Halt at Eight Stations with 16 Coaches
यात्रीगण कृपया ध्यान दें - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा-रशीदपुर खोरी-कोटा के मध्य स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। इस स्पेशल रेलसेवा के संचालन से राजस्थान के विभिन्न शहरों सहित मार्गवर्ती क्षेत्रों के यात्रियों को आवागमन के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध होगी।

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उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 09803, कोटा-रशीदपुर खोरी स्पेशल रेलसेवा दिनांक 7, 9 एवं 10 नवंबर को कोटा से 21.55 बजे रवाना होकर अगले दिन 5.40 बजे रशीदपुर खोरी पहुंचेगी।

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इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09804, रशीदपुर खोरी-कोटा स्पेशल रेलसेवा 8, 10 एवं 11 नवंबर को रशीदपुर खोरी से 7.15 बजे रवाना होकर उसी दिन 16.30 बजे कोटा पहुंचेगी।
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इन स्टेशनों पर होगा ठहराव 
यह स्पेशल रेलसेवा अपने मार्ग में लाखेरी, इंद्रगढ़, सवाई माधोपुर, दुर्गापुरा, जयपुर, ढेहर का बालाजी, रींगस एवं सीकर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इससे इन स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा।

16 डिब्बों के साथ संचालित होगी स्पेशल रेलसेवा 
इस रेलसेवा में यात्रियों की सुविधा के लिए 1 थर्ड एसी, 3 द्वितीय शयनयान, 2 द्वितीय कुर्सीयान, 8 साधारण श्रेणी एवं 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 16 डिब्बे होंगे।

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