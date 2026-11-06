राजस्थान: शहीद के बेटे ने पास की नीट परीक्षा, भाई के साथ करेंगे एमबीबीएस

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नायक सूबेदार देवकरण चौधरी भारतीय सेना की 25 जाट रेजिमेंट में तैनात थे। लेह-लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में कर्तव्य पथ पर तैनाती के दौरान 13 फरवरी, 2023 को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 19 फरवरी को उनका निधन हो गया। सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। पिता के असमय निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मां अंजू चौधरी ने कठिन समय में धैर्य बनाए रखते हुए दोनों बेटों का मार्गदर्शन किया और उन्हें हिम्मत दी।पिता के निधन के बाद बड़े भाई निखिल ने कुणाल को हिम्मत बंधाई और डॉक्टर बनने का सपना दिखाया। कुणाल ने दसवीं कक्षा में 87 प्रतिशत और बारहवीं में 74 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। बारहवीं के साथ नीट यूजी परीक्षा के पहले प्रयास में उन्होंने 300 अंक प्राप्त किए थे। इसके बाद बड़े भाई की सलाह पर कुणाल एक साल का ड्रॉप लेकर 2025 में कोटा पहुंचे। कोटा के निजी कोचिंग संस्थान में उन्हें शौर्य वंदन योजना के तहत 90 प्रतिशत शुल्क छूट मिली। कुणाल ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अंकों में 186 अंक का सुधार किया और 486 अंक हासिल किए। नीट यूजी परीक्षा में 1,08,920 रैंक हासिल कर उन्होंने देश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज में अपना स्थान पक्का किया।मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पहले से पढ़ाई कर रहे बड़े भाई निखिल चौधरी की प्रेरणा से ही कुणाल ने भी इसी संस्थान को प्राथमिकता दी। दोनों भाई अब एक ही संस्थान में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करेंगे। कुणाल की सफलता से पूरे गांव और जिले में खुशी की लहर है। मां अंजू चौधरी ने अपने बेटों की इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। कुणाल का कहना है कि कोटा में रहकर की गई अनुशासित पढ़ाई और भाई के निरंतर मार्गदर्शन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।