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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामनिवास चौधरी ने बताया कि बाजार में राजश्री पान मसाला का एक पाउच महज 5 से 10 रुपये की कीमत में उपलब्ध हो जाता है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि इतने कम दाम में बिकने वाले पाउच में आखिर लगभग 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाला कीमती केसर किस प्रकार शामिल किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता सलमान खान इस ब्रांड के ब्रांड एंबेसडर के रूप में विज्ञापनों में नजर आते हैं। इन विज्ञापनों में इस पान मसाले को केसर और इलायची से युक्त बताकर 'जश्न का टशन' के रूप में आकर्षक ढंग से दिखाया जाता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस तरह के प्रचार से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और तंबाकू से होने वाली घातक बीमारियां तथा मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ रहा है।पुनरीक्षण याचिका में भ्रामक विज्ञापन के साथ-साथ अभिनेता सलमान खान की ओर से पेश दस्तावेज पर बने हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उपभोक्ता आयोग में अभिनेता की तरफ से प्रस्तुत वकालतनामा और अन्य कानूनी दस्तावेज पर मौजूद हस्ताक्षर उनके वास्तविक हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं। इस कारण उन्होंने जिला आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराते हुए अभिनेता सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित कराने और उनके हस्ताक्षरों का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी एफएसएल से करवाने की मांग उठाई थी।इससे पूर्व, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय, जोधपुर ने 16 सितंबर को आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ता की एफएसएल जांच और अभिनेता की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली मांग को खारिज कर दिया था। जिला आयोग के इसी फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने राज्य आयोग की सर्किट बेंच के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। राज्य आयोग ने याचिका स्वीकार करते हुए विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। अब 19 जनवरी को होने वाली आगामी सुनवाई में दोनों पक्षों को अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करना होगा।