राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत प्रदान की है। उच्च न्यायालय ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जोधपुर द्वितीय में चल रहे परिवाद की आगे की समस्त कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। इस आदेश के बाद उपभोक्ता अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है।

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सलमान खान ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका के माध्यम से उपभोक्ता आयोग की सुनवाई करने की क्षमता और अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़े किए थे। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े आरोपों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र उपभोक्ता आयोग के पास मौजूद नहीं है। इसके अलावा याचिका में स्पष्ट किया गया कि वे केवल संबंधित उत्पाद के ब्रांड एंबेसडर के रूप में जुड़े थे। उनके विरुद्ध किसी व्यक्तिगत जानकारी, किसी स्वतंत्र कारण अथवा किसी प्रकार की लापरवाही का कोई सीधा आरोप नहीं है। इन तथ्यों के बावजूद उपभोक्ता आयोग ने पक्षकारों की सूची से उनका नाम हटाने संबंधी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया था।याचिका में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के कानूनी प्रावधानों का संदर्भ देते हुए यह भी कहा गया कि आयोग के अधिकार क्षेत्र और परिवाद की वैधता से जुड़े प्रारंभिक प्रश्नों का निपटारा सबसे पहले होना चाहिए था। लेकिन उपभोक्ता आयोग ने इन आपत्तियों पर प्रारंभिक चरण में निर्णय लेने के बजाय अंतिम सुनवाई के दौरान विचार करने की बात कही थी। उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या दो राजश्री पान मसाला की ओर से अधिवक्ता पहले से अदालत में मौजूद थे, जिसके बाद न्यायालय ने केवल प्रतिवादी संख्या एक गजेंद्र कुमार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक जिला उपभोक्ता आयोग में लंबित परिवाद संख्या 416/2025, गजेंद्र कुमार बनाम राजश्री पान मसाला, की आगे की सभी कार्यवाहियों पर रोक रहेगी। यद्यपि उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले के गुण-दोष के आधार पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, फिर भी इस अंतरिम आदेश से अभिनेता को राहत मिली है।