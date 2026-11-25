जोधपुर। जोधपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने एक बार फिर जिला प्रमुख पद पर सफलता हासिल की है। बुधवार को हुए चुनाव में कांग्रेस की प्रमिला चौधरी ने भाजपा के लक्ष्मणराम चौधरी को 29 मतों से हराया। इसके साथ ही जोधपुर जिला परिषद में 10वीं बार कांग्रेस का जिला प्रमुख बना है।

प्रमिला चौधरी जोधपुर की पांचवीं महिला जिला प्रमुख भी बनी हैं। मतदान में उन्हें 36 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मणराम चौधरी को केवल 7 मत प्राप्त हुए। जोधपुर जिला परिषद में कुल 43 सदस्य हैं, जिनमें कांग्रेस के 32, भाजपा के 8 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के 3 सदस्य थे। कांग्रेस प्रत्याशी को अपने 32 सदस्यों के अलावा 4 अतिरिक्त मत मिले। चुनाव में आरएलपी के तीनों सदस्यों ने कांग्रेस का समर्थन किया, वहीं भाजपा के 1 सदस्य की क्रॉस वोटिंग भी सामने आई। इससे भाजपा को अपने 8 सदस्यों में से केवल 7 मत ही मिल सके।

संभाग में कांग्रेस का प्रदर्शन

जोधपुर संभाग की 8 जिला परिषदों में से 6 में कांग्रेस ने जिला प्रमुख बनाए हैं। इनमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही और फलोदी शामिल हैं। वहीं, पाली और बालोतरा में भाजपा ने अपना प्रमुख बनाया है। बालोतरा में भाजपा ने राजनीतिक समीकरणों के बीच जीत दर्ज की।

फलोदी में पहली महिला जिला प्रमुख

जोधपुर से अलग होकर बने फलोदी जिले में भी कांग्रेस ने जिला प्रमुख पद पर कब्जा जमाया है। यहां यशवंत कंवर पहली जिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। उन्हें 21 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी सरिता भादू को 2 मत प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने यशवंत कंवर को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। जोधपुर जिला परिषद का गठन 1961 में हुआ था और मदेरणा परिवार का करीब 23 साल तक इस पद पर दबदबा रहा।