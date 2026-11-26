नगर निगम की साधारण सभा के दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के लिफ्ट में फंसने की खबर सामने आने के बाद उन्होंने खुद इसका खंडन किया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वह लिफ्ट में फंसे नहीं थे, बल्कि अत्यधिक भार के कारण लिफ्ट की रफ्तार धीमी हो गई थी। ऊपर पहुंचने में करीब 15 मिनट लगे। उन्होंने लिफ्ट के रखरखाव की जरूरत भी बताई। संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल गुरुवार सुबह जोधपुर नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे। वह नव निर्वाचित बोर्ड की पहली बैठक में शामिल होने आए थे। इसी दौरान लिफ्ट से ऊपर जाते समय देरी हुई। कुछ देर के लिए असहज स्थिति बनी, जिसके बाद उनके लिफ्ट में फंसने की चर्चा होने लगी।

विज्ञापन